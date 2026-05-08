Давний партнер Хейти Хяэля выкупает у него крупную долю латвийского газового бизнеса
Холдинговая компания, в которой значительная доля принадлежит Хейти Хяэлю, продает 30‑процентный пакет акций латвийской компании по производству сжиженного газа Latvijas Propāna Gāze своему давнему партнеру.
Подконтрольная Хейти Хяэлю B2G Grupp купила латвийский бизнес сжиженного газа два года назад, а недавно была завершена инвестиция на 10 млн евро в Рижский газовый терминал.
Крупным владельцем латвийского бизнеса по производству сжиженного газа, который в позапрошлом году при обороте 118 млн евро получил почти 2 млн евро убытка, перед вступлением сделки в силу является B2G Grupp OÜ с долей 82,5%, остальные 17,5% принадлежат одному из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura.
