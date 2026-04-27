27.04.26, 16:03 Президенту ЭОК Керсти Кальюлайд выразили недоверие Внеочередное общее собрание Эстонского олимпийского комитета в понедельник поддержало вотум недоверия президенту ЭОК Керсти Кальюлайд.

Керсти Кальюлайд.

Foto: Andras Kralla

Собрание было назначено на 27 апреля. В нем приняли участие 114 из 123 членов ЭОК, хотя ранее сообщалось, что на участие зарегистрировались 98 членов организации.

Единственным вопросом повестки было отстранение Кальюлайд от должности президента ЭОК. За выражение недоверия Кальюлайд проголосовал 61 участник, 50 высказались против, еще три бюллетеня признали недействительными, передает ERR.

Кальюлайд возглавляла ЭОК с 11 октября 2024 года. Общее собрание комитета считается правомочным, если в нем участвуют не менее 62 членов ЭОК.

Инициатором вотума недоверия выступил Хейно Мяркс. В начале апреля он передал в ЭОК 13 подписей, необходимых для созыва внеочередного общего собрания. Среди подписавшихся были олимпийские чемпионы Эрки Ноол и Эрика Салумяэ. На прошлой неделе в эфире ETV Мяркс говорил, что рассчитывает примерно на 70 голосов в поддержку своей инициативы.

На прошлой неделе Эрки Ноол заявил в передаче Impulss на ETV, что у Эстонского олимпийского комитета еще никогда не было такой плохой репутации, как сейчас.

Кальюлайд и правлению ЭОК предъявляли ряд претензий. Среди них – вопросы распределения средств, система тренерских квалификаций и стиль руководства Кальюлайд.

Бывший президент ЭОК Урмас Сыырумаа в марте в интервью Vikerraadio заявил, что нынешнее руководство не сохраняет достаточной нейтральности. В частности, он критиковал систему тренерских квалификаций. Поводом для дискуссии стало то, что Тынис Сильдару – отец и тренер Хенри Сильдару, завоевавшего серебряную медаль на зимних Олимпийских играх, – не имеет официальной тренерской квалификации.