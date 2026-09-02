Сийм Михайлов: Силы обороны отказываются от молодых здоровых мужчин, потому что не справляются с обучением языку
В дальнейшем Силы обороны Эстонии намерены принимать на службу только призывников, говорящих по-эстонски. В долгосрочной перспективе это подрывает сплоченность общества и обороноспособность государства, пишет бывший офицер Сил обороны Сийм Михайлов.
В Розовом саду Кадриорга президент Эстонии Алар Карис выступил с речью, посвященной 35‑й годовщине восстановления независимости Эстонии. Это обращение стало для него последним в должности главы государства.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.