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Крупные производители оставили на рынке нишу, небольшая эстонская компания взялась ее заполнить

Небольшая эстонская компания нашла на рынке нишу, которую крупные производители техники годами игнорировали. Теперь основатель Vintage Visual Арно Пеэвер проверяет, можно ли построить устойчивый бизнес на нишевых продуктах.
Команда Vintage Visual сейчас состоит из трех человек: слева – основатель Арно Пеэвер с устройством AGO и практикант Сандер Ягусон с продуктом Fränk, который он спроектировал и создал в виде прототипа в рамках своей выпускной работы. Справа – отвечающий за продажи и маркетинг Йоонас Куррикофф с наградой, которой AGO был отмечен как лучший аналоговый продукт 2025 года в мире фотографии.
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