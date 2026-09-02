Крупные производители оставили на рынке нишу, небольшая эстонская компания взялась ее заполнить
Небольшая эстонская компания нашла на рынке нишу, которую крупные производители техники годами игнорировали. Теперь основатель Vintage Visual Арно Пеэвер проверяет, можно ли построить устойчивый бизнес на нишевых продуктах.
Для большинства автомобиль прежде всего является предметом потребления, однако для некоторых это нечто гораздо большее. История, инженерное искусство и ностальгия могут превратить средство передвижения в желанный актив. Но когда автомобиль перестает быть просто крупной строкой расходов в Excel и становится инвестицией?
Построенный на заводе Baltic Workboats на Сааремаа 38-метровый Kratt сочетает функции судна для обслуживания буев, исследовательского судна, судна для ликвидации загрязнений и даже морского спасательного судна. Особенность проекта стоимостью 22 млн евро – редкое для мировой практики сочетание сменных контейнеров со сжатым биометаном и аккумуляторной батареи.
В Пыхья-Таллинне, на улице Лаэвастику, стоит здание из красного кирпича: в заброшенном на первый взгляд месте внедряют инновацию, которая может позволить эффективно производить и разливать в баллоны водород.
«Я, кажется, даже немного побаиваюсь этой силищи, когда мы встретимся сразу со всеми этими женщинами», – сказал фотограф перед интервью. И правда, это необычайно большое число людей, которых мы собрали для одного портретного материала. Восемь женщин, у которых на всех 19 детей и активов в портфелях на 20 с лишним миллионов евро.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.