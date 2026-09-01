Прерванный полет: эстонская авиакомпания объявлена банкротом

Неожиданная надежда возникла в январе 2026 года, когда управляющий компанией провозгласил
, что кризис позади. «Ликвидация или банкротство компании в настоящее время не рассматриваются. Цель санации заключалась в том, чтобы сделать деятельность устойчивой и опираться на направление, в котором компетенции и рыночная позиция Fort Aero являются сильными. Эффект санации отражается и в финансовых результатах: в 2024 году операционный результат компании составил -1 815 591 евро, тогда как в 2025 году он уже стал положительным и достиг 151 267 евро», – заявил ДВ исполнительный директор Fort Aero Давид Шлик.
В 2018 году Äripäev выпустил расследование
о деятельности Fort Aero. В нем речь шла, в частности, о том, что через несколько других фирм-«прокладок» компания может быть связана с банком «Россия», придворным банком российского президента Владимира Путина, «Газпромом» и другими лицами и компаниями, близкими к высшим властям РФ. В самой Fort Aero категорически отрицали связи с «Россией», настаивая, что являются исключительно европейским авиаперевозчиком
, соблюдающим все союзные регуляции.
Но милитаризация авиационного сектора, по словам собственника, не позволила успешно провести санацию. И уже 3 июня 2026 года суд запретил
владельцам Fort Aero распоряжаться активами компании и назначил для фирмы временного управляющего. Тогда долги по налогам уже составляли 21 000 евро, к настоящему времени они выросли до 56 000. Годовой отчет так и не был опубликован.