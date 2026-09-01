Назад Прерванный полет: эстонская авиакомпания объявлена банкротом Суд объявил Fort Aero банкротом – авиакомпания не смогла справиться с трудностями, несмотря на все оптимистичные заявления.

31 августа Харьюский уездный суд объявил о банкротстве компании Fort Aero . Банкротным управляющим назначен Кристо Тедер. Первое общее собрание кредиторов состоится 22 сентября. Компания еще может подать апелляцию на это решение в течение ближайших двух недель, но вряд ли это будет сделано, ведь к банкротству все идет уже давно.

Владелец и основной бенефициар фирмы – уроженец Москвы, израильский и эстонский бизнесмен российского происхождения Аарон Аркадий Райхштейн – ранее называл банкротство реорганизационным. Он надеялся реструктурировать долги и продолжать работу, не закрываясь.

Fort Aero, ориентированная на обслуживание клиентов из России, столкнулась с трудностями сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину и введения санкций. Как сказано в последнем поданном отчете за 2024 год, под влиянием «геополитических факторов» фирма понесла миллионные убытки. В итоге в 2023 году она задумалась о санации, а 27 июля 2024 года подала в Харьюский уездный суд заявление о начале соответствующей процедуры. Впрочем, тогда речь не шла о банкротстве. Компания надеялась восстановить стабильную деятельность и улучшить ликвидность в 2025 году. По уплате долгов Fort Aero получила рассрочку.