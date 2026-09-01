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Прерванный полет: эстонская авиакомпания объявлена банкротом

Суд объявил Fort Aero банкротом – авиакомпания не смогла справиться с трудностями, несмотря на все оптимистичные заявления.
Под влиянием «геополитических факторов» фирма понесла миллионные убытки.
  • Под влиянием «геополитических факторов» фирма понесла миллионные убытки.
  • Foto: Fort Aero
31 августа Харьюский уездный суд объявил о банкротстве компании Fort Aero. Банкротным управляющим назначен Кристо Тедер. Первое общее собрание кредиторов состоится 22 сентября. Компания еще может подать апелляцию на это решение в течение ближайших двух недель, но вряд ли это будет сделано, ведь к банкротству все идет уже давно.
Владелец и основной бенефициар фирмы – уроженец Москвы, израильский и эстонский бизнесмен российского происхождения Аарон Аркадий Райхштейн – ранее называл банкротство реорганизационным. Он надеялся реструктурировать долги и продолжать работу, не закрываясь.
Fort Aero, ориентированная на обслуживание клиентов из России, столкнулась с трудностями сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину и введения санкций. Как сказано в последнем поданном отчете за 2024 год, под влиянием «геополитических факторов» фирма понесла миллионные убытки. В итоге в 2023 году она задумалась о санации, а 27 июля 2024 года подала в Харьюский уездный суд заявление о начале соответствующей процедуры. Впрочем, тогда речь не шла о банкротстве. Компания надеялась восстановить стабильную деятельность и улучшить ликвидность в 2025 году. По уплате долгов Fort Aero получила рассрочку.
Неожиданная надежда возникла в январе 2026 года, когда управляющий компанией провозгласил, что кризис позади. «Ликвидация или банкротство компании в настоящее время не рассматриваются. Цель санации заключалась в том, чтобы сделать деятельность устойчивой и опираться на направление, в котором компетенции и рыночная позиция Fort Aero являются сильными. Эффект санации отражается и в финансовых результатах: в 2024 году операционный результат компании составил -1 815 591 евро, тогда как в 2025 году он уже стал положительным и достиг 151 267 евро», – заявил ДВ исполнительный директор Fort Aero Давид Шлик.
В 2018 году Äripäev выпустил расследование о деятельности Fort Aero. В нем речь шла, в частности, о том, что через несколько других фирм-«прокладок» компания может быть связана с банком «Россия», придворным банком российского президента Владимира Путина, «Газпромом» и другими лицами и компаниями, близкими к высшим властям РФ. В самой Fort Aero категорически отрицали связи с «Россией», настаивая, что являются исключительно европейским авиаперевозчиком, соблюдающим все союзные регуляции.
Но милитаризация авиационного сектора, по словам собственника, не позволила успешно провести санацию. И уже 3 июня 2026 года суд запретил владельцам Fort Aero распоряжаться активами компании и назначил для фирмы временного управляющего. Тогда долги по налогам уже составляли 21 000 евро, к настоящему времени они выросли до 56 000. Годовой отчет так и не был опубликован.
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