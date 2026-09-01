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Прокуратура расследует недостатки в бухгалтерии Минобороны

Прокуратура возбудила уголовное дело по итогам аудита Государственного контроля еще в октябре прошлого года.
По данным министерства, средства оборонного бюджета использовались по назначению, а проблемными вопросами занимаются.
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