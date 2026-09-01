Прокуратура расследует недостатки в бухгалтерии Минобороны

Государственный контроль в ходе аудита сводного годового отчета государства выявил в деятельности учреждений, подконтрольных Министерству обороны, множество серьезных проблем, повышающих риск неправомерного использования государственных средств и имущества.
В оппозиции нет единого мнения о том, кому следует выразить недоверие после очередного крайне негативного аудита Госконтроля в отношении Министерства обороны – министру обороны Ханно Певкуру или премьер-министру Кристену Михалу.
Государство направило в фонды рискового капитала SmartCap, дочерней компании Фонда предпринимательства и инноваций (EIS), сотни миллионов евро, для которых только начинают искать возможности инвестирования, следует из обзора Госконтроля.
В эстонской политике тронулся лед. Вернее, отдельно взятые депутаты, устремившиеся из правящих партий и оставившие коалицию в меньшинстве. Убежавшие с борта корабля политики – это только начало? Кто побежит следующим?
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.