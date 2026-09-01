Напряженность на Ближнем Востоке взвинтила цены на нефть, биржи США в минусе

Акции Amazon в понедельник подешевели на 2,5% после того, как Федеральная торговая комиссия США и 22 штата подали в суд на технологического гиганта. По оценке регулятора, Amazon мог незаконно получить от рекламодателей более 20 млрд долларов.
Для большинства автомобиль прежде всего является предметом потребления, однако для некоторых это нечто гораздо большее. История, инженерное искусство и ностальгия могут превратить средство передвижения в желанный актив. Но когда автомобиль перестает быть просто крупной строкой расходов в Excel и становится инвестицией?
Рост госдолга США выше 40 трлн долларов сам по себе является знаковым, однако, по словам экономического аналитика Пеэтера Коппеля, еще большую тревогу вызывает удорожание его обслуживания и растущие требования инвесторов при кредитовании США, рассказал экономист в программе «Kuum tool» на радио Äripäev.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.