Напряженность на Ближнем Востоке взвинтила цены на нефть, биржи США в минусе

Для большинства автомобиль прежде всего является предметом потребления, однако для некоторых это нечто гораздо большее. История, инженерное искусство и ностальгия могут превратить средство передвижения в желанный актив. Но когда автомобиль перестает быть просто крупной строкой расходов в Excel и становится инвестицией?