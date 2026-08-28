Назад Юрий Сайя: нарвские фирмы держатся за дешевый массовый субподряд, но его время уходит Нарвская фабрика производит в том числе уникальную, мелкосерийную мебель и хотела бы найти местных субподрядчиков, но ее руководитель Юрий Сайя сетует, что местные фирмы привыкли продавать за границу дешевое рабочее время и не берутся за сложную работу.

Nevotex Narva принадлежит шведскому концерну Nevotex со 140-летней историей, который продает по всему миру ткани, кожу, обивочные материалы, фурнитуру для производства мебели.

Компании в разных странах, входящие в концерн Nevotex, заняты продажей комплектующих для мебельной промышленности, и нарвская фабрика является единственной в концерне производственной площадкой. На «Деловом круизе» по Нарове, который для местных руководителей бизнеса совместно организуют редакция «Деловых ведомостей» и Ида-Вируский центр предпринимательства (IVEK), руководитель фабрики рассказал о том, как пытался размещать заказы у местных производителей, но в большинстве случаев неудачно.

По словам Юрия Сайя, кооперация между местными компаниями почти отсутствует, и заказы, которые могли бы выполнять местные фирмы, уходят из города.

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Это подтвердила и руководитель машиностроительного завода Fortaco Estonia Лариса Шабунова, по словам которой, взять пример можно было бы с Южной Эстонии, где предприниматели хорошо знакомы между собой и доверяют друг другу подряды. Высокая добавленная стоимость – в администрировании заказа «Чем мы отличаемся от остальных производителей мебели? Мы работаем под заказ. Если кому-то нужно произвести десять уникальных кресел, которые никогда не пойдут в серию, произведем десять и забудем. Массовые производители не берутся за такие вещи, потому что ты должен вложиться в разработку, ты должен проработать технологию, а пока ты отошьешь десять кресел, ты штуки три-четыре испортишь на этапе прототипирования. Соответственно, это удорожает продукцию», – объяснил Юрий Сайя на «Деловом круизе» особенности работы Nevotex Narva. Из-за этого, продолжил Сайя, фабрике требуется много компонентов, которые нельзя просто купить в магазине – есть два-три производителя в Европе, где можно купить их сразу, но есть поставщики, которые выпускают нужные детали под заказ в Литве и в Южной Эстонии – в Выру. Нарвские компании, которые могли бы выполнить эту работу, за нее браться не хотят. «Секрет успеха Nevotex в том, что мы ушли от модели, когда мы делали дешевый субподряд. Мы усиливаем наши способности в разработке, у нас теперь есть свой конструкторский отдел, конструкторы работают в программах, использующих 3D-модели и автоматические развертки, – все очень научно, очень красиво. Те, кто продолжали работать по модели субподряда, по сути, за последние два-три года все ушли с рынка», – рассказал Юрий Сайя. Он пояснил, что это были небольшие компании, которые получали от заказчиков практически все, кроме рабочих рук, иногда включая даже иностранного инженера. «По сути, эти местные компании предлагали всего лишь аренду рабочей силы, не вкладываясь в добавленную стоимость. И эта модель для Эстонии перестает работать, – отметил Сайя. – Если заказчик хочет дешевую рабочую силу, есть Балканы, есть Украина, и если он сам проработал техническую часть, ему нет смысла приходить в Эстонию и делать это дорого, потому что он уже вложился в разработку. А большинство местных маленьких компаний у нас кто годами, а кто и десятилетиями работали по модели, что придет человек из Финляндии или Швеции, скажет, что нужно сшить, и даст полный пакет технической документации». По словам Сайя, в Нарве теперь очень не хватает компаний, которые способны выполнять сложные разовые подряды: «Мы готовы делать основную часть сами, но всегда есть какие-то компоненты, которые нам нет смысла приобретать, и технологии, которые нам нет смысла осваивать, потому что мы не знаем, когда такой заказ повторится. Но мы знаем, что в Нарве есть нужный станок и есть люди, которые умеют это делать». Еще одна причина заключается в том, что более крупной компании нет смысла держать постоянно избыточный персонал, чтобы выполнять редкие заказы или справляться с пиковой нагрузкой. Горячие новости Кармен Йоллер: в Эстонии есть такие врачи и медсестры, которые, по идее, не должны работать Трое парней планируют заработать миллионы на программном обеспечении. «Даже если придется когда-нибудь выйти из бизнеса, мы еще очень молоды» Крупный газовый тендер вытеснит сланцевые электростанции KM Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

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По словам Сайя, несколько предприятий с нужным оборудованием берутся за такие мелкосерийные субподряды, но остальные хотят переложить разработку на заказчика, а ценовое предложение выставляют такое, будто разработку вели тоже они.

Сайя отмечает, что в Южной Эстонии маленькие, даже семейные фирмы с двумя-тремя работниками берутся за маленькие заказы, разрабатывают технологию и производят, не боясь потратиться на ошибки при прототипировании.

«Мы хотим получить себе высокую добавленную стоимость, а это как раз администрирование заказа: найти компоненты, свести все эти концы, обеспечить техническую документацию, найти комплектующие, решить нормальную логистику, контролировать качество, – рассказал Юрий Сайя. – Мы пробовали с шестью-семью предприятиями, сейчас у нас есть два стабильных субподрядчика, с которыми мы прекрасно работаем. Когда у них много заказов, они говорят: “Извините, сейчас мы не можем”. Но когда у них есть свободные окна, мы обращаемся к ним, и они говорят: “Не вопрос”. Мы работаем по принципу “открытой книги”, даем им свой тариф, но добавляем туда 10% за администрирование. Они видят, что мы работаем честно, мы помогаем им, они помогают нам».

Не ходим в гости и не доверяем друг другу

Руководитель завода Fortaco Estonia Лариса Шабунова согласилась с Юрием Сайя, сказав, что в секторе металлообработки в Ида-Вирумаа кооперация тоже не сильно развита: «Мы несколько раз участвовали в деловых турах, например, объединялись представители предприятий из Эстонии и ездили, посещали разные предприятия. Большая активность в кооперации наблюдается именно в Южной Эстонии, я это могу подтвердить».

«Они все друг друга знают, все друг другу помогают», – добавил Сайя.

На замечание, что в Нарве руководители предприятий тоже, как правило, друг друга знают, Лариса Шабунова парировала: «Да, мы друг друга знаем, но насколько мы сотрудничаем с друг с другом? Когда мы хотим посетить другие предприятия, говорим, давайте мы просто приедем, а вы приезжайте к нам, посмотрите Fortaco, то даже открыть двери и показать завод не каждый готов».

«Иногда бывает сложно даже договориться, чтобы тебя просто впустили на территорию, на завод, – подтвердил Юрий Сайя. – Уровень недоверия очень высок. “А вот вы зайдете, увидите имя нашего клиента, потом пойдете и перебьете этого клиента”. Но мы работаем в разных секторах, и есть же бизнес-этика – мы даем слово, что мы не перекупаем клиентов, а если захотим, то будем об этом разговаривать, а не делать втихаря. Очень многие не пускают, даже если мы говорим: “Приходите, посмотрите, мы покажем вам свое оборудование, и если вдруг вам понадобится произвести какую-то операцию, а у вас нет этого станка, приходите к нам, мы договоримся”. Нас выручают только предприятия, которых нам удалось затянуть в сеть кооперации».

Виктория Хейнман из Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) удивилась, что со взаимодействием предприятий возникают такие проблемы, и посоветовала фирмам участвовать в выставках, благо EIS финансово поддерживает такое участие. «Также очень хорошо работают различные торговые палаты», – добавила она.

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Литовцы – открытые, с ними проще

Андрей Удалов, владелец KA OÜ, которое поставляет на Nevotex поддоны, рассказал на «Деловом круизе», что ему не составило труда стать поставщиком этой фабрики.

Юрий Сайя вспомнил, что сотрудничество началось как раз с того, что представитель KA посетил фабрику и стороны нашли точки соприкосновения. Но Удалов, фирма которого работает по всей Эстонии, считает, что закрытость – проблема не только Нарвы.

«Эстония такая, и Латвия такая же закрытая, а литовцы открытые, поэтому с ними проще», – поделился он наблюдениями.

«Литовцы – да, я ими восхищаюсь и боюсь их! – подхватил Юрий Сайя. – Если вдруг они окажутся здесь, они все скупят, выкинут нас и скажут, что мы не умеем работать».