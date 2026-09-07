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Рост цен замедлился третий месяц подряд

Индекс потребительских цен в августе вырос в годовом сравнении на 1,5%. По сравнению с августом прошлого года товары подорожали на 0,9%, услуги – на 2,4%, сообщил Департамент статистики.
Из коммунальных расходов вывоз мусора подорожал на 53% с лишним, а электричество - почти на 4%.
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