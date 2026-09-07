Рост цен замедлился третий месяц подряд

По сравнению с весенним прогнозом Министерство финансов ожидает, что в следующем году дефицит правительственного сектора сократится почти на 200 млн евро, причем значительная часть улучшения связана с Кассой здоровья.
На ежегодном экономическом симпозиуме Федеральной резервной системы в Джексон-Хоуле три высокопоставленных представителя американского центробанка предупредили об устойчивой инфляции, намекнув на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок.
Рост госдолга США выше 40 трлн долларов сам по себе является знаковым, однако, по словам экономического аналитика Пеэтера Коппеля, еще большую тревогу вызывает удорожание его обслуживания и растущие требования инвесторов при кредитовании США, рассказал экономист в программе «Kuum tool» на радио Äripäev.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.