На парламентских выборах в Испании победили социалисты
На прошедших в воскресенье досрочных выборах в Испании победу одержала правившая до этого Социалистическая партия. Однако она не получила абсолютного большинства мест в парламенте.
Социалисты получили в парламенте 123 места из 350. Чтобы сформировать правительство, им потребуется поддержка других партий.
Главная оппозиционная партия «Народная партия», хоть и пришла на выборах вторых номером, тем не менее показала в этот раз наихудший результат за свою 30-летнюю историю, передает Wall Street Journal. В новом созыве парламента они получили лишь 66 мест. Тогда как еще в 2016 году на парламентских выборах «Народная партия» получила 137 мест.
Левая партия Podemos, бывший участник правящей коалиции, получила 42 места. Центристская партия Сiudadanos - 57 мест.
Впервые в парламент прошла ультраправая партия Vox, которой достается 24 места.