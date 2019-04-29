На парламентских выборах в Испании победили социалисты

На прошедших в воскресенье досрочных выборах в Испании победу одержала правившая до этого Социалистическая партия. Однако она не получила абсолютного большинства мест в парламенте.

Педро Санчес - премьер-министр и лидер Социалистической партии Испании Фото: Reuters/Scanpix

Социалисты получили в парламенте 123 места из 350. Чтобы сформировать правительство, им потребуется поддержка других партий.

Главная оппозиционная партия «Народная партия», хоть и пришла на выборах вторых номером, тем не менее показала в этот раз наихудший результат за свою 30-летнюю историю, передает Wall Street Journal. В новом созыве парламента они получили лишь 66 мест. Тогда как еще в 2016 году на парламентских выборах «Народная партия» получила 137 мест.

Левая партия Podemos, бывший участник правящей коалиции, получила 42 места. Центристская партия Сiudadanos - 57 мест.

Впервые в парламент прошла ультраправая партия Vox, которой достается 24 места.