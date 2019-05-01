Ассанж приговорен к 50 неделям заключения

Королевский суд лондонского района Саутуарк приговорил основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог, передает Коммерсант.

Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне в 2017 году. Фото: Reuters/Scanpix

«Вы не сдавались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание… )», - приводит «РИА Новости» решение судьи Деборы Тейлор.

11 апреля 2019 года полицейские задержали Джулиана Ассанжа в Лондоне после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. Основателя WikiLeaks также лишили эквадорского гражданства. Задержанный заявил о готовности сотрудничать со следствием, но против выдачи США. Рассмотрения запроса США об экстрадиции господина Ассанжа начнется 2 мая.