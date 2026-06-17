Ferrari открыла в Эстонии первый официальный сервисный центр

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Галерист современного искусства и консультант по драгоценным камням Мария Шевченко любит в жизни три вещи: искусство, роскошь и скорость. Все эти три вещи она нашла в Bentley Continental GTC в один уик-энд. Из пробной поездки на роскошном кабриолете родилось следующее размышление об искусстве жить.