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Ferrari открыла в Эстонии первый официальный сервисный центр

Ferrari укрепляет позиции в Эстонии: компания Scuderia Tallinn стала первым в стране официальным сервисным центром марки и площадкой для продажи сертифицированных подержанных Ferrari.
Ferrari открыла в Эстонии первый официальный сервисный центр
  • Foto: RASMUS KOOSKORA
Согласно опубликованному 1 июня сообщению, созданная в 2023 году Scuderia Tallinn присоединилась к официальной сети Ferrari Certified Ferrari Pre‑Owned и Service. Это означает, что владельцы Ferrari в Эстонии теперь получат более широкий доступ к признанным заводом сервисным услугам и к сертифицированным подержанным автомобилям Ferrari.
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