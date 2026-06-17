Ferrari открыла в Эстонии первый официальный сервисный центр

Согласно опубликованному 1 июня сообщению, созданная в 2023 году Scuderia Tallinn присоединилась к официальной сети Ferrari Certified Ferrari Pre‑Owned и Service. Это означает, что владельцы Ferrari в Эстонии теперь получат более широкий доступ к признанным заводом сервисным услугам и к сертифицированным подержанным автомобилям Ferrari.
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