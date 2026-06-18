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Компании одна за другой отказываются от денег Фонда справедливого перехода. Под вопросом – крупная инициатива на 39 млн евро

В Ида-Вирумаа один за другим выбывают получатели поддержки из Фонда справедливого перехода. Под вопросом остается и крупная инициатива на 39 млн евро.
Бывший министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало теперь входит в правление компании Fibrecta OÜ, которая получила поддержку из Фонда справедливого перехода.
  • Бывший министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало теперь входит в правление компании Fibrecta OÜ, которая получила поддержку из Фонда справедливого перехода.
  • Foto: Andras Kralla
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