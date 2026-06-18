Компании одна за другой отказываются от денег Фонда справедливого перехода. Под вопросом – крупная инициатива на 39 млн евро

Благодаря высвободившимся средствам Фонда справедливого перехода предприятия, готовые инвестировать в Ида-Вирумаа, вновь могут претендовать на поддержку для целого ряда проектов с некоторыми изменениями в условиях подачи ходатайства.
Исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне 4 декабря побывал на заводе магнитов NPM Narva, где рассказал, как Европа планирует избавляться от зависимости от Китая во время перехода к безуглеродной экономике.
При строительстве дорог, площадей и террас натуральный камень – это не только эстетичный выбор, но и одно из самых прочных и долговечных решений, которое одинаково хорошо подходит как для частных садов, так и для городской среды.