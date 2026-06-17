Отт Тянак покупает новое здание таллиннского представительства Amserv

Олег Гросс: у хорошего раллиста уже есть задатки, чтобы стать хорошим бизнесменом

Поставив свою раллийную карьеру на паузу, автогонщик Отт Тянак без дела не сидит: за последние месяцы при его участии было создано несколько компаний, связанных с автоспортом.