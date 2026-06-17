Отт Тянак покупает новое здание таллиннского представительства Amserv
Чемпион мира по ралли Отт Тянак приобретает новое здание представительства Toyota Amserv Tallinn, расположенное в непосредственной близости от Таллиннского аэропорта. Оно станет крупнейшим автоцентром стран Северной Европы.
В пресс‑релизе Отт Тянак подчеркивает, что основными принципами японской деловой культуры являются последовательное развитие, ответственность и неизменная ориентация на качество.
Foto: Andras Kralla
Новый центр на более чем 12 000 квадратных метров, который откроется 1 июля, – проект девелопера Capital Mill. Для эстонского автомобильного рынка это одна из самых крупных инвестиций последних лет. Сумму сделки участники предпочитают не называть.
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Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.