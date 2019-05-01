ЕС вложил в Эстонию более 10 млрд евро

Эстония является частью Евросоюза уже 15 лет и за это время получила из бюджета ЕС инвестиций на сумму 10,4 млрд евро, сообщает rus.err.ee.

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С 2004 по 2020 год из структурных и инвестиционных фондов Евросоюза Эстонии было выделено или еще поступит 9,1 млрд евро. Кроме того, в 2014 году после экономического кризиса на основании так называемого плана Юнкера Эстонии были выделены дополнительные инвестиции в размере 1,3 млрд евро.

С 2014 года из европейских структурных и инвестиционных фондов и посредством плана Юнкера в Эстонии поддержали 20 808 малых и средних предприятий. В рамках европейского инвестирования с 2014 года было построено 293 километра новых дорог, поддержано 2336 научных проекта и создано 20 070 новых рабочих мест.