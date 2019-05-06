Исландия - самая дорогая страна Европы

Рейкьявик, Рейкьявик Фото: Scanpix

Алкоголь в 3 раза дороже, чем в среднем по ЕС.

Цены в Исландии были в 2017 году на 84% выше, чем в среднем по Евросоюзу, сообщает портал islandsbanki.is. Это самый высокий результат в ЕС. На втором месте находятся Норвегия и Швейцария.

Ещё 9 лет назад всё было наоборот: Исландия в 2010 году занимала третье место по дороговизне жизни, уступая Норвегии и Дании, и деля третье место со Швейцарией. Однако в период с 2010 по 2017 годы цены в Исландии выросли на 52%. Параллельно исландская крона подорожала на 35%, что может частично (но не полностью) объяснять рост цен.

Цены в Исландии оказались самыми высокими в Евросоюзе по 6 видам продукции из 7. Единственное исключение - безалкогольные напитки, которые оказались дороже в Швейцарии и Норвегии. Цены на алкоголь в Исландии в 3 раза выше, чем в среднем по ЕС.