Назад 16.07.25, 06:00 «Здесь легче дышится»: латвийский изобретатель переехал в Эстонию и мечтает покорить рынок звукозаписи Предприниматель Раймонд Скурулс пару лет назад переехал в Эстонию из Латвии, теперь его стартап – резидент бизнес-инкубатора Technopol – готовится выйти на мировой рынок профессиональных микрофонов, объем которого оценивают примерно в $2,5 млрд в год. О причинах переезда он говорит просто: здесь легче дышится – другой бизнес-климат и больше уважения к изобретателям.

Свое детище Раймонд Скурулс называет скромно – «революция».

Foto: AGNIS KALNINS

Скурулс – разработчик звукозаписывающей техники, собравший микрофон, который при записи оркестра или рок-группы заменяет десятки обычных. Свое детище Раймонд называет скромно – «революция». Много лет он работал за пультом звукозаписи, но однажды задался вопросом: зачем превращать сцену в лес стоек и кабелей ради звука, который потом все равно приходится вычищать по дорожкам.

Он предложил простую, но радикальную идею: ставить микрофон там, где сидят слушатели, и использовать рупор, тот самый, с которого полтора века назад началась история звукозаписи, только теперь — с современной начинкой.

«По сути, у меня граммофон наоборот! – объясняет он так, будто это самое очевидное в мире. – Такой прибор берет весь звук оркестра целиком, сохраняя естественный баланс. В итоге запись близка к тому, как мы слышим ее на концерте своими ушами».

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Звук симфонического оркестра, который обычно обвешивают сотней микрофонов, изобретатель записывает пятью-десятью. «Если нужно вытянуть арфу или дальний угол хора – не проблема: можно добавить пару отдельных микрофонов, но не превращать сцену в фабрику по распутыванию проводов», – говорит он.

Рынок еще надо убедить, что этот «граммофон наоборот» способен заменить сто привычных «неуманнов» и «шуров». В этом бизнесе имя бренда значит все или почти все, объясняет предприниматель.

Foto: AGNIS KALNINS

Третья симфония и капризы техники

Первые демо Раймонд провел несколько лет назад с Латвийским национальным симфоническим оркестром – Густав Малер, Третья симфония. Пара капризов техники – и получилась запись, за которую ему до сих пор не стыдно. Даже скептики остались довольны, что редкость для публики, которая обычно слышит даже скрип стула в дальнем конце зала. Аппаратура стояла так, что не мешала ни камерам, ни самим музыкантам.

Записывать можно любой звук – не только классику. Когда-то главной проблемой были барабаны: они перегружали рупор. Сейчас этот грохот удалось усмирить – по словам изобретателя, теперь можно спокойно писать и фейерверк, и рок-концерт.

Можно ли использовать рупорный микрофон, например, для двадцатитысячного хора на Певческом поле? Раймонд философствует: «А стоит ли озвучивать большой хор?» Зато если на сцене тихий каннель или хрупкая арфа, микрофон вытянет звук без проблем, сэкономив звукооператору массу времени и нервов.

Но рынок еще надо убедить, что этот «граммофон наоборот» способен заменить сто привычных «неуманнов» и «шуров». В этом бизнесе имя бренда значит все или почти все, объясняет предприниматель.

Против принципа – из принципа

По данным Grand View Research, объем рынка микрофонов в мире в 2024 году оценивался в $7,2 млрд и к 2030 году превысит $9,9 млрд. На студии, концертные площадки, телевидение приходится около трети. Если Acoustic Power Lab займет хотя бы пару процентов профессионального сегмента – это уже десятки миллионов евро в год.

Львиную долю рынка удерживают Neumann (Германия), DPA Microphones (Дания), AKG (Австрия), Schoeps (Германия). Профессиональные микрофоны стоят от 500 до 2000 евро за штуку, топовые модели доходят до 10 000 евро.

«Индустрия работает давно и отлаженно: студии и филармонии закупают микрофоны десятками, сцена превращается в лес стоек, а звукорежиссеры неделями сводят дорожки. На этом зарабатывают не только производители, но и целая армия инженеров, чья работа – разруливать этот кабельный хаос», – поясняет изобретатель.

Скурулс считает, что его разработка может кардинально изменить систему. «Рупор» срезает издержки сразу на трех уровнях: меньше стоек и проводов, меньше самих микрофонов, меньше человеко-часов. Для оркестра – пять головок вместо сотни. Для студии – никаких «подвиньте микрофон поближе к исполнителю». «Ставим там, где сидит публика, и пишем», – поясняет он.

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Первые продажи

Раймонд – в технике не новичок, за плечами годы работы с профессиональными приборами. Свою дипломную работу посвятил эквалайзеру – и сделал его не на бумаге, а в железе. Со временем он запустил собственную линейку продукции под маркой Acoustic Power Lab.

Осваивать мировой рынок микрофонов он только начинает. В Technopol – акселераторе для кино и мультимедиа – Раймонд получил первые уроки и в конце 2024 года отправил пробную партию из 30 микрофонов в Финляндию. Теперь внимательно следит, как они работают у коллег.

Всего в первый год работы стартап планирует выпустить 500 микрофонов – детали пока печатаются на 3D-принтере, спешить с масштабом предприниматель не хочет.

«Technopol дал понять, что пора искать партнера, который возьмет на себя продажи и маркетинг, – говорит он. – А это ответственнее, чем жениться! Хочется найти человека, который знает эту индустрию и не побоится вывести этот микрофон на большую сцену».