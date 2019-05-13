Литву ожидает второй тур президентских выборов

В воскресенье в Литве прошли выборы президента и два референдума. После подсчета бюллетеней с 95% участков очевидно, что стране объявят второй тур президентских выборов.

Экономист Гитинас Науседа - кандидат в президенты Литвы Фото: Scanpix

По данным ГИК Литвы после подсчета бюллетеней с 1887 участков из 1972, экономист Гитинас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните продолжают лидировать с 31,07% и 29,46% голосов, но при этом увеличивают разрыв от действующего премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса - он остается позади с 20,72%.

Из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики следует, что в стране объявят второй тур президентских выборов, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, передает РИА «Новости».

По законодательству Литвы, тур должен пройти через две недели после первого - в данном случае это 26 мая.

Экс-министр финансов Ингрида Шимоните - кандидат в президенты Литвы. Фото: Scanpix

Помимо президентских выборов 12 мая литовцы могли проголосовать на сразу двух референдумах - о двойном гражданстве и о сокращении численности депутатов парламента, сообщает Deutche Welle. Сторонники введения двойного гражданства подчеркивают, что, имея возможность сохранить два паспорта, эмигрировавшие из страны литовцы получат стимул вернуться домой и смогут потом легче интегрироваться на родине. Норма конституции о двойном гражданстве, если она будет утверждена, будет касаться не всех государств, а лишь тех, которые находятся в Европейской экономической зоне, являются членами НАТО, либо входят в Организацию экономического сотрудничества и развития

Для принятия на референдуме решения о сокращении числа депутатов Сейма с 141 до 121 человека надо также внести поправки в конституцию. Явка избирателей должна превысить 50%, а за уменьшение численности депутатов должны проголосовать более половины принявших участие в референдуме (но не менее трети от общего числа избирателей). Однако, как передает rus.delfi.lt, этот референдум провалился - по предварительным данным, в воскресенье на нем проголосовали только 47% избирателей. Предлагаемое положение о количестве членов Сейма поддержало большинство - около 75% проголосовавших на референдуме.