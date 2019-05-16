Сколько будет стоить поездка по Rail Baltic?

Cкоростные поезда Rail Baltic будут отправляться из Таллинна четыре раза в день, сообщила сегодня государственная компания Rail Baltic Estonia OÜ.

Фото: EPA/ANDY RAIN

Поездка до центра Риги займет 1 час 42 минуты, а предполагаемая цена билета составит 38 евро.

В результате в будущем до столицы Латвии можно будет добраться вдвое быстрее, чем на автомобиле или на автобусе. Поездка обойдется более чем в три раза дешевле, чем авиаперелет, отмечает организация (В анализе Rail Baltic в качестве стоимости билета на самолет до Риги указано 125 евро. Отметим, что цена билета может быть значительно меньше, если покупать его заблаговременно или на распродаже - прим. ред.).

Как сообщает предприятие, согласно первоначальному плану, в течение десяти лет после сооружения Rail Baltic количество ежедневных отправлений увеличится с четырех до шести, а в дневное время поезд будет выезжать из Таллинна и Пярну в Ригу, а также в Литву и Польшу, каждые два часа.

Первоначальное расписание движения предусматривает наряду со скоростными поездами, движущимися со скоростью до 249 км/ч, еще и региональные поезда, скорость которых составит до 200 км/ч. Также в расписании предусмотрена возможность отправления как минимум одного автомобильного ночного поезда в направлении Варшавы и Берлина.

Автомобильные поезда действует, например, в Финляндии. Как машины заезжают в такой поезд, можно посмотреть в следующем видео: