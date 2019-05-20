Универмаг Stockmann в Эстонии увеличил прибыль

В 2018 году чистая прибыль принадлежащего международной розничной сети Stockmann Group предприятия Stockmann AS выросла на 6,2%, достигнув 1,97 миллиона евро.

Фото: Пеэтер Лангович

В 2018 году доход от продаж расположенного в центре Таллинна универмага Stockmann составил 47,6 миллиона евро, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. «Причиной стал переход торговой марки Hugo Boss к работе на основании концессионной модели, в результате чего доход от продаж предприятия, действительно, сократился, но такой переход положительно сказался на брутто-прибыли», - рассказала директор универмага Stockmann Марге Тюрнер.

В сопоставимых величинах доход от продаж предприятия остался на уровне 2017 года. В этом году Stockmann AS ожидает умеренного роста дохода от продаж.

Stockmann является первым в Эстонии универмагом, который в прошлом году полностью перешел на платные пакеты для покупок. В результате чего потребление пластиковых пакетов сократилось почти на 50%. В апреле этого года Stockmann стал первым в Эстонии универмагом, отказавшимся от продажи одноразовой пластиковой продукции, заменив ее более экологичными альтернативами.

Компания Stockmann AS является частью финского специализирующего на розничной торговле концерна Stockmann Group. Наряду со Stockmann Retail в концерн входят также модная сеть Lindex и подразделение недвижимости Stockmann Real Estate. Начавший деятельность в Эстонии в 1993 году универмаг Stockmann предлагает широкий ассортимент качественных торговых марок в категориях модных товаров, товаров для красоты и для дома, а также продуктов питания. В прошлом году Stockmann обеспечивал в Эстонии работой 422 человека.