«Здесь всё для людей». Российские предприниматели делятся впечатлениями о бизнесе в Эстонии

По состоянию на первый квартал прошлого года в Эстонии действовали 111 предприятий оборотом более 10 000 евро, в числе собственников которых числился хотя бы один резидент России. Их совокупный квартальный оборот составил 97 миллионов евро.

ДВ выяснили у российских предпринимателей, открывших бизнес в нашей стране, почему они решили прийти в Эстонию и не жалеют ли об этом шаге.