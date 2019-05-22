II Эстонско-российский бизнес-форум "Точка входа - 2019"

2. Глава

«Эстония – это не налоговый рай и не налоговый ад. Это - налоговое чистилище»

4. Глава

Зачем российские предприятия приходят в эстонский промпарк?

3. Глава
Ярослав Тавгень • 22 мая 2019
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«Здесь всё для людей». Российские предприниматели делятся впечатлениями о бизнесе в Эстонии

По состоянию на первый квартал прошлого года в Эстонии действовали 111 предприятий оборотом более 10 000 евро, в числе собственников которых числился хотя бы один резидент России. Их совокупный квартальный оборот составил 97 миллионов евро.

ДВ выяснили у российских предпринимателей, открывших бизнес в нашей стране, почему они решили прийти в Эстонию и не жалеют ли об этом шаге.

TatkraftРоссия
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