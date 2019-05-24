Ану Йыги • 24 мая 2019
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Критика Энна Панта раздражает финнов

«Старое корыто, пропагандистский трюк и глупость» - эстонский конкурент портит доброе имя нового корабля Eckerö Line. Под таким длинным заголовком финская газета Kauppalehti пишет сегодня о высказываниях Энна Панта, который вчера в интервью Äripäev прокомментировал покупку нового корабля компании Eckerö.

Энн Пант  Фото: Рауль Меэ

Покупку большого парома Finbo Cargo компании Eckerö Line продолжают критиковать в Эстонии, пишет Kauppalehti. Сначала новое судно подверг критике член горсовета Тийт Терик, а вчера это сделал и председатель правления Tallink Энн Пант.

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Tallink
Энн Пант
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