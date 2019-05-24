Объемы кредитования выросли в секторах недвижимости, строительства и торговли

Остаток по кредитам и лизингам у эстонских предприятий в апреле увеличился в годовом исчислении на 5,8%. Росту способствовали единичные сделки с кредитами предприятий энергосектора, заключает экономист Банка Эстонии Райдо Краавик.

Фото: Андрас Кралла

Объемы кредитных портфелей в других секторах за тот же период выросли на 3-4%. В апреле в больших объемах кредиты выдавались предприятиям из секторов недвижимости, строительства и торговли, пишет Краавик.