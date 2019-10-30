Эстония собрала меньше налогов, чем в среднем по ЕС

Фото: Scanpix, Кай Пфаффенбах

Эстония собрала налогов и социальных сборов на общую сумму, эквивалентную 33% ВВП (в 2018 году).

Это 22-й результат в Евросоюзе, сообщает Eurostat.

Средний показатель по еврозоне составил 40,3% ВВП, по ЕС – 41,7%.

Больше всего налогов и социальных сборов (по отношению к ВВП) было собрано в 2018 году во Франции. Данный показатель составил в этой стране 48,4%. Далее идут Бельгия (47,2%) и Дания (45,9%).

Меньше всего налогов и социальных сборов по отношению к ВВП было собрано в Ирландии (23%), Румынии (27,1%) и Болгарии (29,9%).

В Латвии объём собранных налогов и социальных сборов составил 31,4% ВВП, в Литве – 30,5% ВВП, в Финляндии – 42,4% ВВП, в Швеции – 44,4% ВВП.