Прибыль VKG увеличилась несмотря на снижение цен на нефть

Фото: Эйко Кинк

В III квартале 2019 года оборот продаж Viru Keemia Grupp составил 57,7 миллиона евро, что на 20% больше чем год назад. При этом чистая прибыль выросла на 14% достигнув 7 миллионов евро, сообщило предприятие.

“Мировой рынок масла по-прежнему характеризуется волатильностью – в III квартале цена на сырую нефть марки Brent успела побывать как на отметке 56, так и 69 долларов за баррель. Средняя цена оставалась на уровне примерно 64 доллара, что на 18% ниже чем в соответствующий период прошлого года” - рассказал лен правления и финансовый директор VKG Яанис Сепп.

По его словам, снижение цены на Brent для VKG компенсировали усилившийся доллар, увеличившийся спрос на топливные масла с низким содержанием серы и выросшие объемы производства.

Объемы производства товарных масел и коксовой продукции увеличились в III квартале 2019 года до 162 тысяч тонн, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот рост обеспечен прежде всего повышением надежности в работе и улучшившимся выходом продукции на заводах по производству сланцевого масла Petroter.

Объем электроэнергии, производимой из сланцевых газов, увеличился на 13%, достигнув 130 гигаватт-часов, и объем продажи тепловой энергии увеличился на 20% до 56 гигаватт-часов, что отчасти обусловлено несколько более прохладным летом.

Общая сумма инвестиций концерна составила 8,3 миллиона евро, из которых почти половина была направлена на проекты, связанные с эксплуатационной надежностью. Отдельное место занимали крупные инвестиционные проекты – инвестиции VKG Soojus в реновацию главной магистрали местной сети центрального отопления в размере 1,5 миллиона и инвестиции VKG Oil в охлаждающее оборудование для сланцевых газов в размере 1 миллиона евро.

За 9 месяцев текущего года в результате деятельности концерна в государственный бюджет в качестве налогов было перечислено 35,4 миллиона евро, что на 21% больше чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть этой суммы приходится на налоги на рабочую силу, 14,6 миллиона евро (+17%), и различные платы за нагрузку на окружающую среду, 13,3 миллиона евро (+22%). По состоянию на конец квартала в концерне работали 1766 человек.