Большие деньги в игре: Блумберг вступил в президентскую гонку

На этой неделе бывший мэр Нью-Йорка и один из самых богатых людей мира Майкл Блумберг заявил, что серьезно задумался о том, чтобы баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. В пятницу 77-летний Блумберг подал заявку на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии на праймериз в Алабаме.

Состояние Майкла Блумберга насчитывает 55,5 миллиардов долларов. Фото: Reuters/Scanpix

Создатель портала финансовых новостей Bloomberg уже с 2008 года неоднократно заигрывал с идеей выдвижения своей кандидатуры на пост президента. К более серьезным размышлениям об этом его подтолкнули несколько факторов.