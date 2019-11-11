Э-резиденты заплатили 10,8 млн евро налогов

Исполнительный директор программы э-резидентства Отть Ваттер Фото: Лийз Трейманн

В сентябре программа э-резидентства поставила рекорд - с января по октябрь эстонские э-резиденты заплатили 10,8 млн евро в виде налогов в Эстонии. Никогда ранее годовой налоговый доход прораммы не превышал отметки в 10 млн евро.

Исполнительный директор программы э-резидентства Отть Ваттер отмечает, что 2019 год стал для программы э-резидентства переломным. "В декабре прошлого года мы вместе с экспертами из разных сфер сформулировали новое стратегическое направление э-резидентства 2.0, которым является поддержка роста ценности предприятий э-резидентов. Работа, направленная на достижение этой, цели уже начинает приносить плоды”, — отмечает Ваттер.