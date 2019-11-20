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Kulinaaria OÜ инвестирует 17 млн евро

Руководитель Kulinaaria OÜ Андрес Хейнвер на празднике стропил Фото: Меэли Кюттим

В ближайшие годы крупнейший в Эстонии производитель готовых продуктов питания Kulinaaria OÜ планирует увеличить объем производства примерно на 30–40 процентов и инвестирует в строительство производственного городка 17 млн евро, сообщило предприятие.

В строительство нового производственного здания и ремонт имеющегося будет инвестировано 8 млн евро, а парк оборудования будет обновлен за 9 млн евро.