Государство может получить от пенсионной реформы единоразовый доход в размере до миллиарда евро

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Министр финансов Мартин Хельме, представляя в Рийгикогу пенсионную реформу, озвучил выгоду государства от этой реформы. Единоразовый доход государства может составить до миллиарда евро за счет повышения поступлений налога с оборота и подоходного налога, передает rus.err.ee.

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Также Хельме отметил, что реформа может обеспечить долговременный доход в государственный бюджет в размере до 400 миллионов евро, сопряженный с прекращением взносов.