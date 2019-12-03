Государство может получить от пенсионной реформы единоразовый доход в размере до миллиарда евро
Министр финансов Мартин Хельме, представляя в Рийгикогу пенсионную реформу, озвучил выгоду государства от этой реформы. Единоразовый доход государства может составить до миллиарда евро за счет повышения поступлений налога с оборота и подоходного налога, передает rus.err.ee.
Также Хельме отметил, что реформа может обеспечить долговременный доход в государственный бюджет в размере до 400 миллионов евро, сопряженный с прекращением взносов.
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