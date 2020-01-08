Базы США в Ираке подверглись ракетному обстрелу Ирана

Две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана.

Главный представитель Пентагона, помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что по американским базам в Аль-Асаде и Эрбиле было выпущено больше десятка баллистических ракет. Пока неясно, были ли жертвы, передает русская служба Би-Би-Си.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что американские базы обстреляны в отместку за убийство генерала Сулеймани.

Было выпущено 15 ракет, 10 из которых попали по американской базе в Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по ещё одной дислокации в Эрбиле, передаёт правительство США. Ещё одна ракета ударила по военной базе аль-Тажи недалеко от Багдада. Четыре остальные ракеты пролетели мимо.

В Белом доме прошло совещание с участием министра обороны Марка Эспера и госсекретаря США Майка Помпео. В своем твиттере президент США пообещал выступить с заявлением в среду.

"Всё хорошо! Иран запустил ракеты по двум американским базам, расположенным в Ираке. Сейчас проводится оценка потерь и ущерба. Пока всё хорошо! У нас самая мощная и хорошо оснащённая армия в мире с большим отрывом! Завтра утром сделаю заявление", - написал президент США Дональд Трамп в твиттере.

Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи выступил по государственному телевидению и назвал эту атаку "сокрушительным ответом" и призвал США уйти из региона.

"Иран предпринял решительные и пропорциональные меры по самообороне в соответствии 51-й статьёй Устава ООН, атаковав базу, с которой были запущены трусливые вооружённые атаки против наших граждан и официальных лиц. Мы не ищем эскалации войны, но будем защищать себя от любой агрессии", - написал в твиттере министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.