Правительство увязало законопроект о пенсионной реформе с вопросом доверия

Правительство сегодня утром провело телефонное заседание, в ходе которого поддержало предложение премьер-министра Юри Ратаса увязать принятие Рийгикогу закона о пенсионной реформе с вопросом доверия правительству. Также правительство просит спикера Рийгикогу назначить второе чтение и принятие законопроекта парламентом на 29 января 2020 года.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас Фото: Andras Kralla

Своим решением правительство принимает от финансовой комиссии Рийгикогу обязанность пересмотреть законопроект о реформе накопительной пенсии (108 SE). Это значит, что правительство должно составить новый текст законопроекта, рассмотреть предложения о поправках и обновить пояснительную записку.