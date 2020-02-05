Бывшая глава нефтяной компании сядет в тюрьму на полгода

Бывшая глава эстонского филиала международной нефтяной компании Daxin Petroleum Ольга Козловская должна будет сесть в тюрьму на шесть месяцев за подделку документов и присвоение денег. Козловская вывела из компании сотни тысяч евро.

Ольге Козловской придется провести в тюрьме шесть месяцев. Фото: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

«Ольге Козловской нужно сделать серьезное предупреждение в виде "шокового заключения", чтобы она поняла, с какими ограничениями свободы связано тюремное заключение, и осознала недопустимость ее действий», - постановил окружной суд на прошлой неделе.