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Подписан договор о проектировании последнего отрезка Rail Baltic

И.о. исполнительного директора RB Rail AS Агнис Дриксна и представитель консорциума предприятий OBERMEYER Planen + Beraten GmbH (Германия) и PROINTEC S.A. Хосе Мануэль Лендойро. Фото: Рауль Меэ

Теперь вся основная линия Rail Baltic в Эстонии покрыта проектными работами, сообщило предприятие RB Rail AS.

И.о. исполнительного директора RB Rail AS Агнис Дриксна и представитель консорциума предприятий OBERMEYER Planen + Beraten GmbH (Германия) и PROINTEC S.A. Хосе Мануэль Лендойро подписали сегодня договор о проектировании и обслуживании отрезка Rail Baltic от Пярну до границы между Эстонией и Латвией.