Все больше туристов предпочитают останавливаться в Таллинне на длительный срок

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По предварительным данным мобильного позиционирования, в 2019 году иностранные туристы совершили в Таллинн 4,5 миллиона поездок. Это составляет 74% всех зарубежных визитов в Эстонию, передает отдел туризма Таллиннского департамента предпринимательства.

Поездки, длительностью больше, чем на один день, составили 47% от этого числа (2 156 100 поездок), однодневные визиты – 53% или 2 388 000 поездок. Надо отметить, что число многодневных посещений возросло, как и их доля от всех визитов в столицу.