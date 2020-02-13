SEB: 63% опрошенных считают плюсом пенсионной реформы свободу принимать решения самостоятельно

Фото: PantherMedia

Наиболее положительной стороной пенсионной реформы считается возможность самостоятельно принимать решение в отношении своих пенсионных накоплений второй ступени, что отметили 63% респондентов, участвовавших в исследовании клиентов пенсионных фондов SEB II ступени, сообщил банк.

В исследовании клиентов просили назвать положительные последствия пенсионной реформы. Больше всего одобрений нашло утверждение, что люди могут сами принимать решение о том, как они займутся обеспечением своего будущего. При этом 38% посчитало, что пенсионная реформа несет с собой повышение финансовой сознательности людей, поскольку им придется самостоятельно заниматься обеспечением своего будущего.