Минэкономики предлагает ограничить скорость электросамокатов

Фото: Bolt

Разработанные Министерством экономики и коммуникаций поправки в Закон о дорожном движении предусматривают введение максимальной разрешенной скорости и ряд других ограничений для электросамокатов.

Соответствующий законопроект к настоящему моменту направлен на согласование, пишет ERR.

Тем не менее, правила станут более конкретными. В законе появится новое понятие "легкое персональное средство передвижения" (kergliikur). Оно будет включать электросамокаты, гироскутеры, электроскейтборды и иные средства передвижения, предназначенные для перевозки стоя одного человека, приводимые в движение электричеством и имеющие максимальную скорость 25 км/ч.

В глазах закона человек, использующий легкое персональное средство передвижения, будет считаться водителем, то есть на него будут распространяться все предъявляемые к водителям требования, например, запрет на вождение в нетрезвом виде.

Поправки к закону предусматривают также наличие у таких средств передвижения исправной тормозной системы, устройства для подачи звуковых сигналов (за исключением средств без руля управления), наличия светоотражателей или огней (спереди – белых, сзади – красных, с боков – желтых или белых). Если особенности средства передвижения не допускают установки таких сигнальных огней, то в темное время водитель будет обязан использовать иной источник света. По проезжей части движение без требуемых огней будет запрещено.