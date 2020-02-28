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Tallinna Sadam получил рекордную прибыль

По сравнению с 2018 годом прибыль концерна выросла на 20 млн евро. Фото: Лийз Трейманн

Tallinna Sadam сообщил сегодня, что в прошлом году при обороте 130,5 млн евро предприятие заработало рекордную для себя прибыль 44,4 млн евро

Выручка предприятия за 2019 год составила 130,5 млн евро, а скорректированный доход до уплаты процентов, налогов и амортизации - 74,3 млн евро, что примерно соответствует уровню 2018 года (снижение за год на 0,1%).