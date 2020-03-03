Cредняя брутто-зарплата выросла до 1407 евро

В 2019 году средняя месячная брутто-зарплата на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии составила 1407 евро, или на 7,4% выше, чем в 2018 году. Более высокой брутто-зарплата была во втором и четвертом кварталах.

Фото: Scanpix

Средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была наиболее высокой в сфере информации и связи, а также финансовой и страховой деятельности, а наиболее низкой – в сфере услуг по проживанию и питанию и сфере предоставления прочих видов услуг.