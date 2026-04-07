Назад 08.04.26, 06:00 Налог в Кохтла-Ярве вырос в два раза, но предприниматели этого не заметили В этом году самый заметный рост земельного налога пришелся на Кохтла-Ярве. Формально налог мог вырасти максимум до 100%, но в большинстве случаев повышение оказалось не таким резким. Владельцев частных домов повышение практически не коснулось – основными плательщиками стали предприятия.

Промышленный пейзаж Кохтла-Ярве.

Полностью или частично уплатить земельный налог по новой ставке нужно было до конца марта. Одни из самых крупных землевладельцев Кохтла-Ярве – государственные организации и концерн VKG. Первые от этого налога в основном освобождены, а для частных компаний, не владеющих обширными участками земли, повышение налога не стало проблемой.

Для жилых участков земли, а также для приусадебных участков земли сельскохозяйственного назначения ежегодный налог в Кохтла-Ярве теперь составляет 1% от налогооблагаемой стоимости земли. Для остальных видов сельхозземель он составляет 0,5%, для всех других земель – 2% в год.

Ежегодный прирост налога ограничен государством: установленный в этом году рост на 100% является максимально возможным, но в конкретных случаях он может быть меньше.

Как вырос земельный налог в Кохтла-Ярве: Производственная земля, площадь 1237 кв. м, налогооблагаемая стоимость – 2078 евро, ставка – 2%. Налог был 41,56 евро, стал 41,56 евро. Рост на 0%.

Производственная земля, площадь 13 045 кв. м, налогооблагаемая стоимость – 13 567 евро, ставка – 2%. Налог был 203,55 евро, стал 271,34 евро. Рост на 67,79 евро или 33%.

Коммерческая земля, площадь 5810 кв. м, налогооблагаемая стоимость – 35 790 евро, ставка – 2%. Налог был 414,56 евро, стал 715,80 евро. Рост на 301,24 евро или 73%.

Производственная земля, площадь 4072 кв. м, налогооблагаемая стоимость – 31 314 евро, ставка – 2%. Налог был 203,36 евро, стал 406,72 евро. Рост на 203,36 евро или на 100%. Фактический налог вырос бы выше разрешенных 100%, поэтому в 2027 году рост составит еще 219,56 евро или 54%. Источник: сайт города Кохтла-Ярве Незаметный налог вырос незаметно У компании EVAS B&P, поставляющей электрическое и шахтное оборудование, головной офис расположен в Кохтла-Ярве. Участок под зданием офиса занимает почти 7000 квадратных метров. На вопрос ДВ, сказалось ли на бизнесе удвоение земельного налога, директор компании Сергей Полянских ответил: «Я даже еще не знаю, какой для нас этот налог. Он никогда не составлял какой-то финансовой проблемы. Вы меня удивили и заинтриговали своим вопросом». Полянских предположил, что бухгалтер уже заплатил этот налог, не сочтя рост чем-то, о чем нужно отдельно сообщить. У предприятия Bio Mobitec, производящего модульные котельные для скандинавского рынка, три участка в Кохтла-Ярве общей площадью около 30 000 квадратных метров. Член правления Bio Mobitec Вольдемар Неллис тоже не помнит точную сумму земельного налога, который заплатила его фирма. Сам он живет не в Кохтла-Ярве, и для него земельный налог под собственным домом является заметной строкой личного бюджета. Для владеющей производственной землей фирмы это незначительные расходы. «У нас что-то около трех гектаров, и если мы заплатим, скажем, на 200 евро больше, то для бизнеса это чепуха», – сказал он.

Завод VKG в Кохтла-Ярве. Концерн является крупнейшим частным землевладельцем в городе.

Зато в собственности Viru Keemia Grupp, крупнейшего частного землевладельца в городе, находятся многочисленные промышленные участки, а также терриконы на территории Кохтла-Ярве, поэтому расходы компании по земельному налогу у этого концерна гораздо выше.

Руководитель VKG по коммуникациям Ирина Боенко, не называя точную сумму, сказала, что на фоне 54,2 млн евро, которые концерн заплатил государству в виде налогов, земельный налог не является ощутимым.

«Сами по себе такие изменения не являются определяющими для инвестиционной привлекательности региона, однако в совокупности с общей налоговой нагрузкой и рыночной ситуацией они, безусловно, учитываются бизнесом при принятии решений», – сказала она.

Дополнительные 100 тысяч в бюджет города

В последние годы город Кохтла-Ярве собирал почти 200 тысяч евро земельного налога. С 2026 года местные власти решили его удвоить, чтобы пополнить городской бюджет, и это стало самым большим ростом в Эстонии.

По данным Налогово-таможенного департамента, второе место по максимально допустимому росту земельного налога заняла волость Кохила, где он поднялся на 60%. Если говорить в целом, то в одних самоуправлениях налог вырос в этом году на 50%, в других – на чуть меньшую величину, но в большинстве городов и волостей максимальный рост составил 10%.

При этом налог будет на 200 евро меньше, если на участке жилой или сельскохозяйственной земли расположено жилье, в котором владелец зарегистрирован. Также для пенсионеров (в т.ч. по нетрудоспособности) предусмотрена льгота в 100 евро, а репрессированные от налога освобождены. Таким образом, многие владельцы частных домов земельный налог либо не платят, либо платят в незначительном размере, а двукратное повышение налога коснулось, в основном, предприятий, владеющих землей в Кохтла-Ярве.

В случае с заброшенными домами, которые в Кохтла-Ярве стремятся сносить, налог нужно платить так же, как с действующего жилья. Проблема заброшенных промышленных объектов, которая была серьезной в городе еще несколько лет назад, во многом разрешилась, рассказал руководитель Финансовой службы при городской управе Кохтла-Ярве Айвар Камал. По его словам, особенно сильно изменилась заброшенная территория бывшего завода удобрений Nitrofert, которую выкупил и приводит в порядок VKG.

Руины Nitrofert в Кохтла-Ярве теперь можно видеть только на старых фото – их уже практически снесли.

Айвар Камал рассказал, что в 2025 году было собрано 199 181 евро земельного налога. «Налоговый департамент прогнозирует, что в следующем году будет собрано 341 857 евро, но мы поставили в доходную часть бюджета все же 300 000 евро. Будет больше – хорошо».

Приведет ли повышение земельного налога к росту числа должников, Айвар Камал затруднился прогнозировать, отметив лишь, что Налогово-таможенный департамент имеет право арестовывать счета, поэтому «должником по земельному налогу быть сложно».

Себе налог не платят

По словам Камала, сам себе муниципалитет не платит за принадлежащую ему землю, но если город владеет землей на территории другого самоуправления, он должен платить ему земельный налог, как и частный собственник.

Государство является одним из крупнейших землевладельцев в Кохтла-Ярве, но по закону не платит земельный налог за многие виды земель:

участки земли природных резерватов и зоны строгой охраны на территориях охраны природы, а также земли зон строгой охраны постоянных мест обитания;

участки земли под публичными водными объектами и под водными объектами общего пользования;

находящиеся в государственной собственности участки земли общественных сооружений, используемые государственным учреждением, учреждением местного самоуправления или юридическим лицом в дипломатических или религиозных целях либо в целях международных организаций;

участки земли с целевым назначением общего пользования;

участки земли полосы отвода государственной дороги.

За некоторыми исключениями, если находящийся в собственности государства недвижимый объект передан в пользование, земельный налог уплачивает лицо, получившее право пользования этой недвижимостью.

Если государственная земля обременена правом застройки или правом пользовательского владения, земельный налог уплачивает застройщик либо владелец с правом пользования.