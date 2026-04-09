Назад 09.04.26, 14:59 В Виймси закрывается пляжный бар. Владелец обвиняет в этом волость Пляжный бар Burger Kitchen, который пять лет работал на пляже Хаабнеэме в волости Виймси, этим летом не продолжит работу. По словам владельца и члена правления компании Дана Нурмика, решающими стали установленные волостью условия тендера. Нурмик уверен, что волость плохо учитывает специфику сезонного бизнеса.

Предприниматель рассказал Ärileht, что победа в тендере во многом зависела от готовности держать кафе открытым как можно дольше и чаще, независимо от погоды, а также платить аренду круглый год. По его словам, для пляжного кафе это проблематично, поскольку поток клиентов напрямую зависит от теплой и хорошей погоды. «Это бизнес хорошей погоды», – подчеркнул он.

В волости Виймси заявили, что условия конкурса были изменены с учетом прежнего опыта и запросов жителей, которые хотели, чтобы кафе работало как можно чаще. Победителем конкурса стала компания Almare Food OÜ, которая начнет работу с 1 мая. Данной компании также принадлежат заведения SÜSI Grill & Chill, работающее в центре T1, и Al Mare Grill, расположенное рядом с центром Rocca al Mare.