  • OMX Baltic−0,12%315,19
  • OMX Riga0,31%875,24
  • OMX Tallinn0,79%2 097,28
  • OMX Vilnius0,05%1 400,17
  • S&P 5000,00%6 782,81
  • DOW 300,00%47 909,92
  • Nasdaq 2,8%22 634,99
  • FTSE 100−0,26%10 581,69
  • Nikkei 225−0,73%55 895,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,93
  • 09.04.26, 14:59

В Виймси закрывается пляжный бар. Владелец обвиняет в этом волость

Пляжный бар Burger Kitchen, который пять лет работал на пляже Хаабнеэме в волости Виймси, этим летом не продолжит работу. По словам владельца и члена правления компании Дана Нурмика, решающими стали установленные волостью условия тендера. Нурмик уверен, что волость плохо учитывает специфику сезонного бизнеса.
Бар Burger Kitchen.
  • Бар Burger Kitchen.
  • Foto: Burger Kitchen
Предприниматель рассказал Ärileht, что победа в тендере во многом зависела от готовности держать кафе открытым как можно дольше и чаще, независимо от погоды, а также платить аренду круглый год. По его словам, для пляжного кафе это проблематично, поскольку поток клиентов напрямую зависит от теплой и хорошей погоды. «Это бизнес хорошей погоды», – подчеркнул он.
В волости Виймси заявили, что условия конкурса были изменены с учетом прежнего опыта и запросов жителей, которые хотели, чтобы кафе работало как можно чаще. Победителем конкурса стала компания Almare Food OÜ, которая начнет работу с 1 мая. Данной компании также принадлежат заведения SÜSI Grill & Chill, работающее в центре T1, и Al Mare Grill, расположенное рядом с центром Rocca al Mare.
