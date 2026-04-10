Windoor, требующий от Казахстана десятки миллионов евро, избежал банкротства

Суд постановил выплатить компании около 50 млн евро
Производитель фасадов Windoor получил долгожданное решение международного арбитража: государство Казахстан обязано выплатить компании около 55 миллионов долларов. Однако поступления денег и окончательного решения еще предстоит дождаться.
О том, как был задуман эстонско-казахский проект по строительству комплекса зданий «Центр международных организаций» и что с ним произошло, ДВ рассказала также собственник и руководитель Windoor AS Майлис Линтлом.
По словам коммерческого директора казахского предприятия ТОО «Балтийский Дом» Бибигюль Балпык, эстонская фирма Windoor предложила деньги для финансирования строительства совместного проекта - гигантского офиского и гостиничного центра, но «не потянула» масштаба и завалил стройку, а деньги банков подевала неизвестно куда.
