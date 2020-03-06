Число заболевших коронавирусом в Эстонии увеличилось до пяти

Департамент здоровья в четверг, 5 марта, выявил коронавирус у двоих жителей Таллинна, в субботу вернувшихся из Бергамо.

Инфицированный житель Таллинна средних лет 29 февраля прилетел самолетом из Бергамо в Таллинн, пишет ERR. Из симптомов у него проявились высокая температура и трудности с дыханием. Департамент уже связался с людьми, которые были с ним в контакте.

Еще у одного таллиннца в возрасте 20-30 лет, в тот же день прилетевшего из Бергамо в Ригу, из симптомов заболевания проявился кашель. У Департамента здоровья имеется список пассажиров рейса Бергамо-Рига, другие возможные контактные лица сейчас выясняются.

Всего в Эстонии на данный момент коронавирусом заражены уже пять человек, из них четверо летели самолетом из Бергамо в Ригу 29 февраля.