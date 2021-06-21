Цены промышленных производителей выросли

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В мае 2021 года индекс цен производителей промышленной продукции повысился по сравнению с апрелем на 1,6% и по сравнению с маем прошлого года на 8,4%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман наибольшее влияние на индекс по сравнению с маем прошлого года оказало повышение цен в деревообработке и в производстве изделий из древесины, в производстве электроэнергии и электроники. "С другой стороны влияние оказало снижение цен в производстве электрооборудования", – передаёт слова Шокман портал ERR.

По сравнению с апрелем больше всего в мае на индекс повлияло повышение цен в деревообработке и в производстве изделий из древесины, в производстве электроэнергии, а также в производстве изделий из металла и пластмассы. Влияние также оказало снижение цен в производстве электрооборудования.

Индекс цен на экспортную продукцию в мае увеличился по сравнению с апрелем на 1,5%. Более всего повысились цены в производстве электроэнергии, в производстве изделий из металла и древесины. Индекс цен на экспортную продукцию растет восьмой месяц подряд. По сравнению с маем прошлого года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 11,1%.

Индекс цен на импортную продукцию в мае увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,1%. Более всего выросли цены в горнодобывающей промышленности, в производстве электроэнергии и изделий из древесины.