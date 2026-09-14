Департамент конкуренции прекратил расследование в отношении Olerex: нарушений закона не выявлено
Департамент конкуренции прекратил надзорное производство в отношении продавца топлива Olerex, начатое в ноябре 2023 года: собранные в ходе разбирательства данные не выявили признаков нарушения Закона о конкуренции.
Конкуренты на топливном рынке недовольны тем, что Terminal, ранее вскрывшая нарушения Olerex с биотопливом, сама пользуется сомнительной возможностью: продает на своих заправках в рамках ротации топливо из государственных запасов без биотопливного обязательства, что дает компании заметное преимущество.
Продавец топлива Terminal считает, что Olerex получил на рынке конкурентное преимущество на миллионы евро, потому что не выполнил обязательство по биотопливу. Тартуский уездный суд, однако, не обнаружил причинно-следственной связи.
У лидера рынка и государства требуют миллионы евро
Топливная компания Terminal запустила лавину судебных процессов, в рамках которых требует от крупнейшей в Эстонии сети автозаправок Olerex и государства уплаты миллионов евро. Кроме того, компания обратилась в Еврокомиссию с просьбой признать оказание незаконной государственной помощи.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.