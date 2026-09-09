Назад Междоусобная панорама: у Kalevi Panorama новый владелец и старые суды Компания, построившая Kalevi Panorama, сменила владельца и больше не принадлежит российскому миллиардеру. Однако споры с бывшим менеджером еще не окончены несмотря на то, что уголовное дело против него было прекращено.

В самом конце лета компания Tycoon OÜ сменила владельца. Как следует из Коммерческого регистра, теперь она на 100% принадлежит ее управляющему Александру Гребенюку. Основное детище Tycoon – жилой комплекс Kalevi Panorama в Таллинне рядом со стадионом «Калев». Ранее компанией владел российский миллиардер Владимир Воронин, который обвинял местного руководителя компании Юрия Петрова в присвоении денег. Петров, в свою очередь, считает, что его отстранили от управления проектом, поскольку он хотел помешать выводу денег за границу. Сначала Гребенюк сменил Петрова на посту управляющего, а затем и Воронина в качестве владельца.

«Проект Kalevi Panorama реализован в полном объеме, обязательства перед дольщиками выполнены. Для меня как для девелопера проект окончен, я из него вышел. Александр Гребенюк завершит юридические вопросы Tycoon», – сообщил Владимир Воронин «Деловым ведомостям».

Владимир Воронин – основатель и президент одного из самых крупных девелоперов и застройщиков массового жилья в России, группы компаний ФСК. В российском рейтинге Forbes занимает 101 место с оценкой активов в $1,5 млрд (+$200 млн за прошлый год). Пришел на рынок Эстонии почти случайно. По его словам, его знакомый Юрий Петров попросил по дружбе поддержать его, помочь начать бизнес.

Активная деятельность Tycoon завершилась в 2023 году, когда была продана основная часть квартир, выручка составила 2,6 миллиона евро, что на 38% больше, чем в 2022 году. Отчет за 2023 год подан только в августе 2026 года, отчетов за 2024 год и 2025 год нет.

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Не все дела против Петрова Tycoon проиграл. Например, в феврале 2026 года Харьюский уездный суд постановил , что Юрий Петров должен выплатить компании 3,2 млн евро. Тогда решение было вынесено заочно, поскольку Петров не явился на судебное заседание. Тогда же Петров ходатайствовал о государственной юридической помощи, поскольку спор объемный и юридически сложный, а его доход не позволяет оплатить услуги адвоката. Однако суд в этом отказал. В мае рассмотрение продолжилось.

Еще 1,8 млн евро компания самого Петрова, Solgate OÜ, должна была выплатить Tycoon по решению Харьюского уездного суда – в счет погашения долга, процентов и платы за просрочку.

«Договоры по существу не являлись обычными договорами займа, – не согласен с решением Петров. – Через Solgate финансировались работы сотрудников, операционные расходы, связанные с проектом, а также мои услуги. Предполагалось, что соответствующие обязательства будут урегулированы в рамках дальнейших взаиморасчетов, в том числе посредством взаимозачета. После того как Владимир Воронин отстранил меня от управления Tycoon и я фактически утратил возможность продолжать развитие и завершение проекта, я также лишился возможности реализовать предусмотренную модель дальнейших взаиморасчетов. В результате обязательства Solgate, которые, по моей позиции, должны были закрываться в рамках этих расчетов, остались формально непогашенными. Это стало одним из существенных факторов последующей неплатежеспособности компании».

Он объяснил, что хотя с самого начала был не согласен с решением Харьюского уездного суда, обжаловать его не стал, «поскольку на тот момент не располагал финансовой возможностью оплатить значительную государственную пошлину, необходимую для продолжения судебного спора».

Позже компания Петрова поменяла название на Solmarov 2a OÜ и была объявлена банкротом по заявлению Tycoon. Как видно из отчета временного управляющего, обязательства Solmarov 2a составляли не менее 1,59 млн евро, из них 1,58 млн евро были взысканы решением суда.

«Считаю важным не смешивать последующее взыскание задолженности и банкротство Solgate с вопросом о наличии в моих действиях преступления. Эти обстоятельства исследовались в уголовном производстве, которое впоследствии было прекращено», – настаивает Петров.

Каково сейчас финансовое состояние компании Tycoon – точно неизвестно. Как отмечает аудитор Ольга Дервоед из Wizard Consult Ramaatupidamisbüroo, аудиторы «не смогли получить достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могли бы послужить основанием для аудиторского заключения по финансовой отчетности». Tycoon не предоставил данные для проверки стоимости недвижимости. «В ходе аудита мы получили документацию, включая отчет, подготовленный KPMG Baltics O0, и юридическое заключение, подготовленное в 2026 году, указывающие на наличие объективных обстоятельств, дающих основания для существенного списания этой дебиторской задолженности». Это означает, что долги компании вряд ли вернут. Однако Tycoon тогда не признал убыток.

Тем временем у компании появилась дочка – Panorama Estate, зарегистрированная 1 апреля 2024 года, ей тоже управляет Гребенюк. Но пока она не ведет активной деятельности – в 2025 году в компании не было сотрудников, и вознаграждение не выплачивалось.