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AirBaltic планирует сокращения

Генеральный директор испытывающей трудности латвийской авиакомпании airBaltic Эрно Хильден признал, что ведет переговоры с профсоюзами о проведении «корректировок» среди сотрудников компании.
Генеральный директор airBaltic Эрно Хильден заявил, что сейчас ведет переговоры с профсоюзами.
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