AirBaltic планирует сокращения

Латвийская авиакомпания airBaltic договорилась с инвесторами о привлечении кредита на сумму до 257 млн евро, чтобы обеспечить финансирование, необходимое для реализации нового бизнес-плана. Процентная ставка составит 25% годовых.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.