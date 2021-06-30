Перед регистрацией импортных автомобилей начнут проверять их реальный пробег

Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

Транспортный департамент в дальнейшем начнет проверять реальный пробег ввезенных в Эстонию из-за границы автомобилей, отказывая в их регистрации до тех пор, пока показания одометра не будут соответствовать действительности, передает rus.err.ee.

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Министр экономики Таави Аас пояснил, что манипуляции с одометром - один из самых частых приемов, к которым прибегают нечестные продавцы автомобилей, ввозящие в Эстонию автомобили с очень большим пробегом и меняющие показания одометра перед их регистрацией в Эстонии.

Теперь Транспортный департамент будет проверять реальный пробег ввезенных из-за границы автомобилей в общеевропейской базе данных EUCARIS, а также других базах данных. Если выяснится, что показания одометра были изменены, то автомобиль не будут регистрировать в Эстонии до тех пор, пока прибор не будет показывать его реальный пробег.

Кроме того, новая редакция постановления министра дополняет требования к автомобилям, используемым для перевозки пассажиров в инвалидных колясках, смягчает технические требования к автомобилям, управляемым водителями-инвалидами, а также отменяет требования к максимальному радиусу разворота автомобилей категории M1, что позволит использовать в Эстонии более длинные и современные лимузины.