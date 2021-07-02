Бизнес-империи Трампа и ее финдиректору предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов

Аллен Вайсельберг (в центре) прибывает в здание Уголовоного суда Нью-Йорка. Фото: John Minchillo

1 июля Окружная прокуратура Манхэттена предъявила обвинения в неуплате налогов компании Дональда Трампа The Trump Organization и ее финансовому директору, 78-летнему Аллену Вайсельбергу. Согласно обвинению, на протяжении 15 лет Вайсельберг получал от работодателя блага, которые не были задекларированы.

Это первое уголовное дело, начатое по материалам длившегося несколько лет расследования бизнеса Трампа, отмечает Bloomberg. Согласно обвинению, Trump Organization оплачивала жилье Вайсельберга, долгие годы бывшего «правой рукой» Трампа, а также учебу его внуков и лизинг за автомобили. Эти расходы не были задекларированы как компенсация и с них не платились налоги. Всего таким образом компания уклонилась от налогов на 1,76 млн долларов, считают в прокуратуре.