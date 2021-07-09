На электрификацию железной дороги не хватает 43 млн евро

Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

В бюджете проекта электрификации железной дороги не хватает 43 млн евро: небольшую часть предприятие Eesti Raudtee намерено покрыть за счет кредита, остальные средства придется найти в госказне, пишет rus.err.ee.

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Один из крупнейших инфраструктурных проектов Эстонии – электрификация железной дороги – стоит 279 млн евро, из которых самофинансирование Эстонии составляет 35 млн евро, а средства Европейского Союза – 201 млн евро.

Остается найти 43 млн евро на системы безопасности и подключение к подстанциям.

"За счет кредитов мы сможем внести примерно 7 млн евро", – сообщил финансовый директор Eesti Raudtee Андрус Кимбер, добавив, что еще два миллиона евро на подготовку к электрификации предприятие надеется получить в Фонде соединения Европы.

Переговоры о 20 млн евро, необходимых для подключения к подстанциям, госфирма ведет с компаниями Elektrilevi и Enefit, изучая в числе прочего возможность отсрочки расходов.