В Харьюмаа обнаружена африканская чума свиней

Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

На ферме Pihlaka в волости Раэ обнаружена африканская чума свиней. Об этом сообщил Сельскохозяйственно-продовольственный департамент (PTA), пишет Äripäev.

Почти 2000 свиней заразились африканской чумой на ферме Пихлака. Теперь в отношении фермы введены ограничения: запрещается ввозить свиней на ферму или вывозить из нее, а передвижение людей и транспорта ограничено до тех пор, пока вспышка не будет ликвидирована.