В Харьюмаа обнаружена африканская чума свиней
На ферме Pihlaka в волости Раэ обнаружена африканская чума свиней. Об этом сообщил Сельскохозяйственно-продовольственный департамент (PTA), пишет Äripäev.
Почти 2000 свиней заразились африканской чумой на ферме Пихлака. Теперь в отношении фермы введены ограничения: запрещается ввозить свиней на ферму или вывозить из нее, а передвижение людей и транспорта ограничено до тех пор, пока вспышка не будет ликвидирована.
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