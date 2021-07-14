dv.ee • 14 июля 2021 в 12:21
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Сельское хозяйство

В Харьюмаа обнаружена африканская чума свиней

Иллюстративное фото.   Фото: Erik Prozes

На ферме Pihlaka в волости Раэ обнаружена африканская чума свиней. Об этом сообщил Сельскохозяйственно-продовольственный департамент (PTA), пишет Äripäev.

Почти 2000 свиней заразились африканской чумой на ферме Пихлака. Теперь в отношении фермы введены ограничения: запрещается ввозить свиней на ферму или вывозить из нее, а передвижение людей и транспорта ограничено до тех пор, пока вспышка не будет ликвидирована.

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